Школьник из Москвы Первушин одержал победу в швейцарском Голосе

APS
2022-11-30 16:02

Школьник из Москвы Даниил Первушин одержал победу в швейцарском аналоге "Голоса". Судьи аплодировали стоя.

Финал детского швейцарского проекта "Голос" завершился победой россиянина. Среди финалистов было двое швейцарцев и двое россиян.

В итоге победил 16-летний московский школьник Данила Первушин.

Шоу "Swiss Voice Tour" отличается от российского аналога. Оно представляет собой самостоятельный проект, но правила схожи: жюри голосует за самого талантливого исполнителя, а остальные участники выбывают.

Опубликовано: Наталья Гончарова