Школьник из Москвы Первушин одержал победу в швейцарском Голосе
Школьник из Москвы Даниил Первушин одержал победу в швейцарском аналоге "Голоса". Судьи аплодировали стоя.
Финал детского швейцарского проекта "Голос" завершился победой россиянина. Среди финалистов было двое швейцарцев и двое россиян.
В итоге победил 16-летний московский школьник Данила Первушин.
Шоу "Swiss Voice Tour" отличается от российского аналога. Оно представляет собой самостоятельный проект, но правила схожи: жюри голосует за самого талантливого исполнителя, а остальные участники выбывают.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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