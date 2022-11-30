Немецкая таможня изъяла 260 кг наркотика, замаскированного под зелень для супа

Сэмюэл Л. Джексон ответил на заявление Квентина Тарантино о том, что актеры Marvel не являются кинозвездами

Шум вокруг Тарантино поднялся после того, как отмеченный наградами режиссер заявил, что актеры MCU не соответствуют образцу того, что такое кинозвезда.

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