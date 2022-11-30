Немецкая таможня изъяла 260 кг наркотика, замаскированного под зелень для супа

APS
2022-11-30 16:12

В аэропорту Гамбурга чиновники изъяли более 260 килограммов жевательного наркотика кат у мужчины, прибывшего из Африки.

Мужчина пытался объяснить, что это сушеные суповые овощи, но экспресс-тест на кат дал явно положительный результат, сообщила в среду таможня аэрогавани.
 
Сообщается, что задержанный путешествовал с семью большими дорожными сумками.

Опубликовано: Тарас Медведев