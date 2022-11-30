Немецкая таможня изъяла 260 кг наркотика, замаскированного под зелень для супа
2022-11-30 16:12
В аэропорту Гамбурга чиновники изъяли более 260 килограммов жевательного наркотика кат у мужчины, прибывшего из Африки.
Мужчина пытался объяснить, что это сушеные суповые овощи, но экспресс-тест на кат дал явно положительный результат, сообщила в среду таможня аэрогавани.
Сообщается, что задержанный путешествовал с семью большими дорожными сумками.
Опубликовано: Тарас Медведев
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