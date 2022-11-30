Нагиев признался в пагубной привычке, с которой никак не может справиться
Дмитрий Нагиев признался, что злоупотребляет фастфудом. Также актер не может отказатья от скидок, хотя понимает, что это обман.
Актер и ведущий ТВ Дмитрий Нагиев появился на премьере фильма "На ощупь" и рассказал журналистам, что старается не врать ни себе, ни людям. Но все же бывают моменты, когда сам обманываться рад.
Звезда экрана признался, что иногда на съемках позволяет себе колу и гамбургер и "обманывает себя" - это не считается, это же не дома.
Также артист как ребенок радуется скидкам в магазине, хотя понимает, что акции выгоднее продавцу, чем покупателю. Снова самообман.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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