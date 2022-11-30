Алешкин утверждает, что Пугачева продолжает получать в России доход в 60 000 000 рублей в год

Звездный адвокат Андрей Алешкин утверждает, что Алла Пугачева, пребывающая в Израиле, продолжает зарабатывать на родине. Ее годовой доход равен 60 000 000 российских рублей.

Адвокат Андрей Алешкин напомнил, что Алла Пугачева связана бизнес-проектами с РФ. А длится это будет до той поры, пока она не закроет на родине ИП, отозвав разрешение на использование ее имени у бренда обуви.

Доход Аллы Борисовны составляет 60 000 000 российских рублей в год.

Под брендом "Alla Pugachova" с 1997 года до настоящего времени продаются обувь, сумки и духи.