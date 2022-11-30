Киркоров назвал Шукшину сумасшедшей дурой и заподозрил, что та влюблена в него

Филипп Киркоров назвал актрису Марию Шукшину "сумасшедшей дурой" в ответ на критику той в адрес певца и его участия в фильме-пародии "Самоирония судьбы".

Филипп Киркоров отреагировал на критику актрисы Марии Шукшиной в свой адрес.

Артистка разнесла певца за участие в картине-пародии "Самоирония судьбы", где Киркоров сыграл Ипполита. Исполнитель отмалчиваться не стал, поделившись своим мнением в интервью "5-tv.ru".

Артист утверждает, что "его Ипполит взорвет пространство" назло "сумасшедшей дуре" Шукшиной.

Киркоров предположил, что Мария влюблена в него, раз столько внимания уделяет его персоне.