Киркоров похвастался, что на Новый год закатит такую вечеринку, что никто не переплюнет
Филипп Киркоров заявил, что закатит шикарный праздник у себя дома с друзьями. Уже 5 лет подряд новогодняя вечеринка Киркорова является самой лучшей (так утверждает артист).
Филипп Киркоров намерен закатить шумную вечеринку, обещая, что в Москве никто не сможет повторить такое же.
Исполнитель заявил, что традициям изменять не будет, устроив шумное веселье у себя дома, о чем он сообщил в интервью "5-tv.ru".
Киркоров утверждает что у него самая "крутая новогодняя вечеринка в Москве" в течение последних 5 лет.
После Нового года дома певец с детьми отправиться отдыхать в теплые края.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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