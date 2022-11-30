Киркоров похвастался, что на Новый год закатит такую вечеринку, что никто не переплюнет

Филипп Киркоров заявил, что закатит шикарный праздник у себя дома с друзьями. Уже 5 лет подряд новогодняя вечеринка Киркорова является самой лучшей (так утверждает артист).

Филипп Киркоров намерен закатить шумную вечеринку, обещая, что в Москве никто не сможет повторить такое же.

Исполнитель заявил, что традициям изменять не будет, устроив шумное веселье у себя дома, о чем он сообщил в интервью "5-tv.ru".

Киркоров утверждает что у него самая "крутая новогодняя вечеринка в Москве" в течение последних 5 лет.

После Нового года дома певец с детьми отправиться отдыхать в теплые края.