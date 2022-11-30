СБУ задерживает священников УПЦ, чтобы обменять их на украинских пленных
Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов заявил, что СБУ задерживает священников УПЦ, чтобы обменять их на пленённых ВС РФ украинских солдат.
30 ноября украинское интернет-издание «Страна», со ссылкой на заявление представителя пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова, сообщило о цели обысков СБУ в православных церквях и монастырях в Украине.
Юсов утверждает, что задержанных агентами Службы безопасности Украины во время обысков священников УПЦ могут обменять на пленных украинских военнослужащих по примеру «большого обмена и судьбы Виктора Медведчука».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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