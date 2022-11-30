ООН: В 2022 году три четверти людей старше 10 лет имеют мобильные телефоны

ООН заявила в среду, что почти три четверти людей старше 10 лет в 2022 году имеют мобильный телефон, облегчающий доступ к Интернету, и почти треть населения мира по-прежнему лишена этих услуг.

«Мобильные телефоны являются наиболее распространенным способом подключения к Интернету, а уровень владения ими служит индикатором наличия и доступа к Интернету», — пишет Международный союз электросвязи (МСЭ) в своем ежегодном отчете о подключении.

Доступ в Интернет развивается, но менее быстро, после скачка, зафиксированного во время пандемии Covid и ее ограничений, которые вынудили сотни миллионов людей работать или учиться в Интернете. Сегодня около 5,3 миллиарда человек, или 66% населения мира, пользуются Интернетом. Почти все те, кто не подключен к Интернету, живут в беднейших странах.

Этот процент продолжал расти в последние годы и испытал сильный удар в 2020 году, считает главный экономист ITU Тьерри Гейгер.

«Но впереди еще долгий путь, потому что слишком много людей все еще живут в цифровой темноте», — отметила Дорин Богдан-Мартин, которая в начале 2023 года станет первой женщиной, возглавившей это агентство.

«Доступ в Интернет растет, но не так быстро и равномерно по всему миру, как должен был бы», — добавила она в заявлении к отчету.

Базовым показателем доступа в Интернет является медианная цена услуг мобильного широкополосного доступа, которые часто дешевле, чем фиксированный доступ.

Эти медианные цены упали с 1,9% валового национального дохода на душу населения до 1,5% в 2022 году. Но стоимость по-прежнему слишком высока для многих потребителей в странах с низким уровнем дохода, где тарифный план мобильной связи стоит 9% от среднего дохода.

