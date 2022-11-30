В Японии разработали методику переработки снега в электроэнергию
Суть такой технологии заключается в использовании разницы температур внутри массы снега и наружной.
В Японии ученые придумали, как преобразовать снег в электроэнергию. Свою методику они планируют протестировать в городе Аомори, где такого ресурса в избытке. Основа оригинальной технологии - в разнице температур на поверхности снега и внутри.
В регионе есть также горячие источники, которые должны усилить эффект, сообщает Вокруг света.
Система дополнит список природных ресурсов, используемых для добычи возобновляемой энергии, - например, солнечных батарей или ветряков. Но, по мнению авторов новой разработки, их установка Snow power будет эффективнее.
Технология заработает уже в декабре и будет действовать до марта следующего года. Коммунальные службы свезут снег с улиц в специально оборудованный для этого бассейн в бывшей школе.
В слои снега там установят теплопередающие трубки, воздух сверху будет естественным образом нагреваться солнцем. Разница температур между массами снега и наружным воздухом используется для создания конвекционного тока внутри турбины, он будет вращать ее и производить электроэнергию.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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