В Японии разработали методику переработки снега в электроэнергию

Суть такой технологии заключается в использовании разницы температур внутри массы снега и наружной.

В Японии ученые придумали, как преобразовать снег в электроэнергию. Свою методику они планируют протестировать в городе Аомори, где такого ресурса в избытке. Основа оригинальной технологии - в разнице температур на поверхности снега и внутри.

В регионе есть также горячие источники, которые должны усилить эффект, сообщает Вокруг света.

Система дополнит список природных ресурсов, используемых для добычи возобновляемой энергии, - например, солнечных батарей или ветряков. Но, по мнению авторов новой разработки, их установка Snow power будет эффективнее.

Технология заработает уже в декабре и будет действовать до марта следующего года. Коммунальные службы свезут снег с улиц в специально оборудованный для этого бассейн в бывшей школе.

В слои снега там установят теплопередающие трубки, воздух сверху будет естественным образом нагреваться солнцем. Разница температур между массами снега и наружным воздухом используется для создания конвекционного тока внутри турбины, он будет вращать ее и производить электроэнергию.