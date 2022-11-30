Басков изменился до неузнаваемости для участия в телевизионном проекте

Николай Басков принял участие в сериале на канале "Пятница!". Для этого певцу пришлось кардинально сменить образ.

Николай Басков предстал в новом образе ради роли в сериале на телеканале "Пятница!".

Басков сыграл роль продюсера Евгенича во 2-ом сезоне сериала, который продюсирует вокалист "Руки Вверх!" Сергей Жуков.

Небритый исполнитель появился в кадре растрепанный, а на нем - растянутый свитер и трико. Эпизод с участием музыканта уже можно увидеть в эфире "Пятницы!".