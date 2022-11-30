Медведева в первый раз дала комментарии по поводу ухода Милохина из Ледникового периода

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Евгения Медведева в первый раз прокомментировала уход своего бывшего партнера по шоу "Ледниковый период" Дани Милохина.

Фигуристка Евгения Медведева на протяжении долгого времени не затрагивала ситуацию с уходом Дани Милохина из ледового шоу.

В интервью изданию "7Дней" Евгения заявила, что жаловаться на возникшую ситуацию в сегодняшнем нестабильном мире некорректно, так как вокруг есть проблемы гораздо поважнее Дани Милохина, Жени Медведевой и "Ледникового периода".

Медведева не желает громогласно заявлять о своем отношении к поступку тиктокера и готова обсуждать это только с близкими людьми.