Медведева в первый раз дала комментарии по поводу ухода Милохина из Ледникового периода
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Евгения Медведева в первый раз прокомментировала уход своего бывшего партнера по шоу "Ледниковый период" Дани Милохина.
Фигуристка Евгения Медведева на протяжении долгого времени не затрагивала ситуацию с уходом Дани Милохина из ледового шоу.
В интервью изданию "7Дней" Евгения заявила, что жаловаться на возникшую ситуацию в сегодняшнем нестабильном мире некорректно, так как вокруг есть проблемы гораздо поважнее Дани Милохина, Жени Медведевой и "Ледникового периода".
Медведева не желает громогласно заявлять о своем отношении к поступку тиктокера и готова обсуждать это только с близкими людьми.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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