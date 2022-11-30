Сын и невестка Светличной отрицают наличие у артистки деменции

Сын актрисы Светланы Светличной Алексей Ивашов утверждает, что журналисты переврали его слова. Ни в какую психиатрическую больницу артистка не попадала и никакой деменции у нее нет.

Светлана Светличная обратилась в больницу, так как у нее были проблемы с давлением.

Ее сын Алексей Ивашов и невестка утверждают, что ни в какую психиатрическую лечебницу актрису не отправляли. Скоро она вернется домой.

Сиделка будет находится с пожилой артисткой на постоянной основе, контролируя прием таблеток, питание и прочее.