Лавров: Запад толкает Украину на продолжение войны против России
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страны Запада настраивают Украину против Россию.
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров высказался о влияние западных стран на Украину.
По словам Лаврова, именно Запада толкает Киев на продолжение войны против России. Об этом пишет информагентство ТАСС.
"Запад буквально толкает Украину на продолжение войны, ведущейся против России, заявил Сергей Лавров", - пишет источник.
Также Лавров заявил, что Россия встревожена эволюцией НАТО в контексте конфликта на территории Украины.
Опубликовано: Николай Скира
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