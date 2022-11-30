Казанова назвала Кабанова мелочным обиженным мальчиком после его интервью, где он обвинил артистку в изменах
Исполнительница Сати Казанова назвала своего экс-возлюбленного Алексея Кабанова "мелочным обиженным мальчиком", когда тот записал видеобращение, обвинив экс-фабрикантку в изменах и прошелся по ее репутации.
Сати Казанова во время одного из интервью летом текущего года не стала скрывать, что во время участия в проекте "Фабрика звезд" у нее был роман с Алексеем Кабановым, но он был скоротечным.
Кабанов резко отреагировал на слова бывшей. Будучи пьяным, он записал видеообращение, где обвинил Казанову в изменах и нелестно отзывался о ее репутации.
В интервью ведущей канала "Fametime TV" на Ютубе Лауре Джугелии Казанова заметила, что Кабанов часто выпивает. Она считает, что тот до сих пор обижен на нее из-за расставания, а его поведение назвала недостойным.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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