ГБР сообщило о подозрении вице-спикеру Госдумы РФ Александру Бабакову

ГБР в ходе досудебного расследования сообщило о подозрении вице-спикеру Госдумы РФ Александру Бабакову.

30 ноября пресс-служба Государственного бюро расследований Украины в официальном Telegram-канале заявила, что сотрудники ведомства сообщили о подозрении заместителю председателя Государственной Думы Российской Федерации Александру Бабакову в ходе досудебного расследования о якобы посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность украинского государства.

Отмечается, что ч. 3 ст. 110 УК Украины, по которой Бабакову предъявлено подозрение, предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.