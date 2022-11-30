ГБР сообщило о подозрении вице-спикеру Госдумы РФ Александру Бабакову
ГБР в ходе досудебного расследования сообщило о подозрении вице-спикеру Госдумы РФ Александру Бабакову.
30 ноября пресс-служба Государственного бюро расследований Украины в официальном Telegram-канале заявила, что сотрудники ведомства сообщили о подозрении заместителю председателя Государственной Думы Российской Федерации Александру Бабакову в ходе досудебного расследования о якобы посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность украинского государства.
Отмечается, что ч. 3 ст. 110 УК Украины, по которой Бабакову предъявлено подозрение, предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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