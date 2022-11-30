РИА Новости: Уничтожен главарь ИГИЛ аль-Кураши
2022-11-30 18:41
Был уничтожен главарь запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.
Российское информационное агентство РИА Новости сообщает о ликвидации главы террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России).
РИА Новости в свою очередь ссылается на заявления арабских средств массовой информации.
"Арабские СМИ сообщили о ликвидации главаря запрещенной в РФ террористической организации ИГ аль-Кураши", - пишет источник.
Опубликовано: Николай Скира
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