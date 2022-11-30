РИА Новости: Уничтожен главарь ИГИЛ аль-Кураши

APS
2022-11-30 18:41

Был уничтожен главарь запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.

Российское информационное агентство РИА Новости сообщает о ликвидации главы террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России).

РИА Новости в свою очередь ссылается на заявления арабских средств массовой информации.

"Арабские СМИ сообщили о ликвидации главаря запрещенной в РФ террористической организации ИГ аль-Кураши", - пишет источник.

Опубликовано: Николай Скира