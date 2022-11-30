12 граждан Беларуси госпитализированы в Подмосковье с подозрением на менингит

В Подмосковной Истре двенадцать белорусов попали в больницу из-за подозрения на менингит.

В подмосковной Истре из-за подозрения на менингит 12 граждан Республики Беларуси попали в больницу из-за подозрения на менингит.

При этом отмечается, что у двоих человек диагноз не подтвердился, а еще у восьми человек - состояние средней тяжести.

Один из госпитализированных - в тяжелом состояние, а еще один по неподтвержденной информации умер. Об этом сообщает телеграм-канал "Вести" со ссылкой на заявления посольства Беларуси.

"С подозрением на менингит госпитализированы 12 граждан Белоруссии. У двоих диагноз не подтвердился, восемь находятся в состоянии средней тяжести, один — в тяжелом. По неподтвержденной информации, еще один скончался. Об этом заявили в посольстве Белоруссии", - пишет источник.