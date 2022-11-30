«Предательство или глупость»‎: Норкин прокомментировал исполнение Милохиным украинского гимна

Ведущий "Место встречи" Андрей Норкин высказался по поводу поступка Дани Милохина, когда во время стрима исполнил украинский гимн.

Андрей Норкин убежден, что такое поведение недопустимо даже для знаменитости.

Но телеведущий не уверен, как оценить поступок тиктокера Дани Милохина, то ли это предательство, то ли глупость, на что звезда интернета более, чем способен.

Популярность Милохина вызывает у Норкина недоумение. Даня кривляется перед камерой, получая миллионы. Его примеру хотят следовать многие подростки.