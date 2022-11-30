Пентагон: США не будут передавать Украине ЗРК Patriot

Соединенные Штаты Америки на данный момент на хотят передавать Украины системы Patriot.

По словам официального представителя спикера Пентагона Пэта Райдера, сейчас Вашингтон не готов передать Украине системы противовоздушной обороны Patriot.

"Что касается любого типа батареи Patriot из США, пока мы не планируем поставлять батареи Patriot в Украину", - говорится в его заявлении.

При этом отмечается, что в американском руководстве все еще продолжается дискуссия относительно передачи Украины данных ракетных систем.

Стоит отметить, что ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что необходимо передать Украине больше систем ПВО.