Юта представила свою новую композицию Zа жизнь, которая уже стала гимном военных РФ
2022-11-30 18:54
Певица Юта представила свою новую песню "Zа жизнь", посвященную спецоперации.
Исполнительница Юта представила на суд зрителя свою новую музыкальную песню о спецоперации РФ в Донбассе.
Называется композиция "Za жизнь". Премьера ее состоялась в Телеграм-канале "Военная хроника".
Юта утверждает, что бойцы в Донбассе уже окрестили песню своим гимном.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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