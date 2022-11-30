Юта представила свою новую композицию Zа жизнь, которая уже стала гимном военных РФ

Певица Юта представила свою новую песню "Zа жизнь", посвященную спецоперации.

Исполнительница Юта представила на суд зрителя свою новую музыкальную песню о спецоперации РФ в Донбассе.

Называется композиция "Za жизнь". Премьера ее состоялась в Телеграм-канале "Военная хроника".

Юта утверждает, что бойцы в Донбассе уже окрестили песню своим гимном.