Российский автопром столкнулся с дефицитом запчастей из-за санкций: чем поможет Индия
Российский Минпромторг обратился к производителям автомобилей с запросом о предоставлении списков дефицитных деталей: набралось более пятисот наименований.
После визита в Москву премьер-министра Индии Субраманьяма Джайшанкара Россия сделала запрос в Индию о поставке более пятисот наименований деталей и сырья для автомобильной, авиационной и железнодорожной промышленности.
Список получился очень внушительным, на четырнадцать страниц. Из него следует, что в России наблюдается дефицит элементов шасси, спасательных жилетов, шин для авиатранспрорта, ремней безопасности, катушек зажигания, поршней и насосов.
По признанию индийской стороны, запрос необычный, и пока непонятно, каким образом Индия сможет, и сможет ли выполнить.
Опубликовано: Эльза Ли
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