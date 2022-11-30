Российский автопром столкнулся с дефицитом запчастей из-за санкций: чем поможет Индия

Российский Минпромторг обратился к производителям автомобилей с запросом о предоставлении списков дефицитных деталей: набралось более пятисот наименований.

После визита в Москву премьер-министра Индии Субраманьяма Джайшанкара Россия сделала запрос в Индию о поставке более пятисот наименований деталей и сырья для автомобильной, авиационной и железнодорожной промышленности.

Список получился очень внушительным, на четырнадцать страниц. Из него следует, что в России наблюдается дефицит элементов шасси, спасательных жилетов, шин для авиатранспрорта, ремней безопасности, катушек зажигания, поршней и насосов.

По признанию индийской стороны, запрос необычный, и пока непонятно, каким образом Индия сможет, и сможет ли выполнить.