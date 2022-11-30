Вести: В Подмосковье 12 граждан Белорусы госпитализированы с менингитом

12 белорусов попали в больницу в Истре из-за подозрения на тяжелую форму менингита.

12 белорусских граждан в Подмосковном городе Истра экстренно госпитализированы из-за подозрения на менингит.

Из всех госпитализированных диагноз был подтвержден у десяти человек. Из них 8 находятся в состоянии средней степени тяжести.

Один, по сообщению Вестей, находится в тяжелом состоянии, а еще один, к сожалению умер. Ссылается источник на информацию белорусского посольства.