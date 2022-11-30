Вести: В Подмосковье 12 граждан Белорусы госпитализированы с менингитом
12 белорусов попали в больницу в Истре из-за подозрения на тяжелую форму менингита.
12 белорусских граждан в Подмосковном городе Истра экстренно госпитализированы из-за подозрения на менингит.
Из всех госпитализированных диагноз был подтвержден у десяти человек. Из них 8 находятся в состоянии средней степени тяжести.
Один, по сообщению Вестей, находится в тяжелом состоянии, а еще один, к сожалению умер. Ссылается источник на информацию белорусского посольства.
Опубликовано: Николай Скира
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