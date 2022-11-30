Кличко рассказал, чем заменят Вифлеемскую звезду на «елке несокрушимости» в Киеве

В Киеве на Софийской площади в этом году будет стоять новогодняя елка с гербом Украины вместо Вифлеемской звезды. Об этом рассказал мэр города Виталий Кличко.

По его словам, «елка несокрушимости» будет искусственной, а ее высота составит 12 м.

Как и в прошлом году, на главной елке Украины будут шары в цвет национального флага. Ее также украсят энергосберегающими гирляндами, которые будут работать от генератора.

Кличко отметил, что здесь же будет возможность подзарядки мобильных устройств. А в нижней части елки установят стенды с флагами государств, помогающих Украине.