Кличко рассказал, чем заменят Вифлеемскую звезду на «елке несокрушимости» в Киеве
В Киеве на Софийской площади в этом году будет стоять новогодняя елка с гербом Украины вместо Вифлеемской звезды. Об этом рассказал мэр города Виталий Кличко.
По его словам, «елка несокрушимости» будет искусственной, а ее высота составит 12 м.
Как и в прошлом году, на главной елке Украины будут шары в цвет национального флага. Ее также украсят энергосберегающими гирляндами, которые будут работать от генератора.
Кличко отметил, что здесь же будет возможность подзарядки мобильных устройств. А в нижней части елки установят стенды с флагами государств, помогающих Украине.
Опубликовано: Светлана Репина
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