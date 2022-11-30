Японские исследователи представили цифровую реконструкцию 1600-летней женщины
2022-11-30 19:08
Исследователи в Японии в цифровом виде реконструировали образ женщины, родившейся 1600 лет назад, используя технологию ДНК и передовую компьютерную графику.
Кости были извлечены из каменного гроба, найденного в могиле № 137 Тоцукаяма, одной из 200 могил, расположенных у подножия горы Тоцукаяма в районе Асагава Енэдзавы.
В гробу Химико также лежали гребень с длинными зубьями и маленький нож.
Опубликовано: Антон Райт
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