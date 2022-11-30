Фирма индийского миллиардера Адани выиграла тендер на разработку обширных трущоб Мумбаи
Подразделение по недвижимости компании Adani Enterprises индийского миллиардера Гаутама Адани выиграло право на реконструкцию крупнейших трущоб Индии, района Дхарави в Мумбаи, предложив 612 миллионов долларов.
"Это будет тауншип - город в городе, со смешанным землепользованием, как коммерческим, так и жилым", - сказал Шринивас агентству Рейтер, описывая реконструкцию, которая охватит 625 акров (253 га), как "крупнейшую в мире схему обновления городов".
Это последний мегапроект, осуществляемый конгломератом Adani Enterprises, который уже поставляет электроэнергию в Мумбаи через зарегистрированное подразделение Adani Transmission Ltd.
Другой проект группы, реконструкция порта стоимостью 900 миллионов долларов в штате Керала, уже несколько месяцев находится в тупике из-за протестующих.
На сегодняшний день не было никаких серьезных протестов против реконструкции Дхарави.
Опубликовано: Игнат Ветров
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