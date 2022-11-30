Аманда Сейфрид предполагает, что "Дрянных девчонок 2 никогда не будет

Однако она раскрыла интригующую идею для оригинального актерского состава в новом интервью с коллегой Линдси Лохан.

Номинированная на премию "Оскар" актриса разорвала бомбу в новом интервью журналу conversation с Линдси Лохан, с которой она снялась в классической подростковой комедии 2004 года.

Но она поделилась интригующей идеей для актеров OG, в том числе Рэйчел Макадамс и Лейси Шаберт, которая объединила бы их.

"Я бы убила только за одну неделю, чтобы все мы сыграли свои роли в "Дрянных девчонках" на Бродвее", - сказала 36-летняя актриса Лохан, имея в виду краткое возрождение сценической музыкальной адаптации фильма сценариста Тины Фей, показ которой закончился в 2020 году.

"Потому что "Дрянные девчонки-2" никогда не появятся, не так ли?"