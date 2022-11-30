В обновленном клипе показано, как Энтони Мэкки соглашается с Квентином Тарантино по поводу “Смерти кинозвезды”

В разгар всей прессы, которую Квентин Тарантино получил за свои комментарии об упадке кинозвезд из-за "Изумления Голливуда", появился клип Энтони Маки, разделяющего схожие чувства с Тарантино.

В интервью можно услышать, как Маке говорит: "Кинозвезд больше нет.

Например, Энтони Мэкки - не кинозвезда. Сокол - это кинозвезда.

Раньше это было с Томом Крузом, Уиллом Смитом, Сталлоне и Шварценеггером, когда вы ходили в кино, вы ходили смотреть фильм Сталлоне. Ты ходил на фильм со Шварценеггером.

А теперь иди посмотри: Люди Икс. Так что эволюция супергероя означала смерть кинозвезды".

Он продолжал добавлять, что в настоящее время многие классические фильмы, такие как "Балбесы" или Эта вещь не была бы сделана сегодня, потому что Голливуд теперь обслуживает "16-летних и китайцев".