В обновленном клипе показано, как Энтони Мэкки соглашается с Квентином Тарантино по поводу “Смерти кинозвезды”
В разгар всей прессы, которую Квентин Тарантино получил за свои комментарии об упадке кинозвезд из-за "Изумления Голливуда", появился клип Энтони Маки, разделяющего схожие чувства с Тарантино.
В интервью можно услышать, как Маке говорит: "Кинозвезд больше нет.
Например, Энтони Мэкки - не кинозвезда. Сокол - это кинозвезда.
Раньше это было с Томом Крузом, Уиллом Смитом, Сталлоне и Шварценеггером, когда вы ходили в кино, вы ходили смотреть фильм Сталлоне. Ты ходил на фильм со Шварценеггером.
А теперь иди посмотри: Люди Икс. Так что эволюция супергероя означала смерть кинозвезды".
Он продолжал добавлять, что в настоящее время многие классические фильмы, такие как "Балбесы" или Эта вещь не была бы сделана сегодня, потому что Голливуд теперь обслуживает "16-летних и китайцев".
Опубликовано: Игнат Ветров
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