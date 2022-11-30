Владимир Зеленский: Я не верю, что Путин применит ядерное оружие по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о возможности ядерного удара.

Украинский президент Владимир Зеленский высказался о том, может ли, по его мнению, Россия применить ядерное оружие.

Он заявил, что не верит в перспективу нанесения Российской Федерацией ядерного удара.

"Президент Украины Зеленский заявил, что не верит, что Россия применит ядерное оружие", - пишет "Комсомольская правда".