Владимир Зеленский: Я не верю, что Путин применит ядерное оружие по Украине
2022-11-30 19:26
Президент Украины Владимир Зеленский высказался о возможности ядерного удара.
Украинский президент Владимир Зеленский высказался о том, может ли, по его мнению, Россия применить ядерное оружие.
Он заявил, что не верит в перспективу нанесения Российской Федерацией ядерного удара.
"Президент Украины Зеленский заявил, что не верит, что Россия применит ядерное оружие", - пишет "Комсомольская правда".
Опубликовано: Николай Скира
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