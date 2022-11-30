Когда лучше покупать и и как подобрать: выбираем живую елку к Новому году

Покупка новогоднего дерева - это настоящий ритуал дня практически каждой семьи. Так как же выбрать лучшее?

Когда лучше покупать новогоднюю елку?

Некоторые считают, что лучший вариант - это покупать елку в самом начале работы новогодних рынков. Так вы якобы сможете урвать самые лучшие экземпляры. Если вы боитесь, что дерево осыплется, то лучше это сделать ближе к самим праздникам.

Мы же рекомендуем отправиться на "охоту" где-то в 15-20 числах декабря. В этом случае вы себе заранее начнете создавать новогоднее настроение, точно не "потеряете" елку, да и выбор к тому моменту будет все еще неплохой.

Выбираем идеальную елку

Первый параметр - это высота елки. В этом случае главный фактор - высота потолков в вашей квартире или доме. Не нужно брать дерево, которое достает до потолка, либо до него остается несколько сантиметров. Не забывайте, что на верхушку елки вы можете захотеть повесить звезду или другое украшение.

При высоте потолков 3 метра, идеальная высота ели - до 2,5 метра.

Толщина ствола. Если ель имеет высоту до 2 метров, то ствол должен быть в толщину 6-7 сантиметров, если ель выше - то и толщина должна быть также больше. Не забывайте, что на ели будут висеть украшения, поэтому дерево с тонким стволом будет гнуться.

Не забывайте взглянуть и на ветки - они должны легко гнуться и возвращаться в изначальное положение. Стоит взглянуть и на цвет хвои - там не должно быть никаких других оттенков (особенно желтого), кроме зеленого. Если иголки отдают желтизной, то дерево скоро осыплется.

Если же вы не хотите тратить много времени на прогулки по елочным рынкам в холодное время года или не желаете видеть дома осыпающуюся елку, то для вас идеальный выбор - это искусственная ель. Да, она может быть дороже, но прослужит она вам в разы дольше.