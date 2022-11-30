Топ дельных советов для ловли окуня

крупного окуня следует ловить в периоды утренней или вечерней зори, в сумерки – именно в это время «горбачи» и средние экземпляры проявляют наибольшую активность.

Если окунь не клюёт, не стоит дожидаться подхода стаи на одном месте. Гарантия успеха в этом случае – активный целенаправленный поиск окунёвых стоянок. Если в выбранной локации после двух-трёх поклёвок следует «тишина» – снова меняйте место в поисках активной рыбы.

Важно помнить, что окунь – хищник, который ведёт засадную охоту в наиболее выгодных для маскировки местах. Таким образом, наиболее вероятными и самыми перспективными местами его жировок весной, летом, осенью и зимой будут крутые свалы вдоль береговой линии, закоряженные локации, подводные камни и топлякию

При ловле окуня на спиннинг лучше работают «твичинговые» проводки, а менее результативны ступенчатые анимации;

несмотря на то, что окунь обожает коряжник и топляки, держаться он предпочитает в местах с чистой и прозрачной водой, избегая мутных и заиленных участков.

Помните – на обширных акваториях хищник предпочитает держаться определённых мест, редко покидая границы. На прудах, карьерах и небольших озёрах он перемещается чаще. Это следует учитывать при выборе тактики поиска, но при этом принимать во внимание сезонность и погодные условия.

Выбирая приманку, хищник предпочитает более яркие имитации, при этом не отдаёт предпочтение конкретной расцветке.

Ещё один секрет я узнал от своего коллеги по работе, который поделился опытом, рассказав о том, что самые большие уловы окуня у него случались в туман и при мелком моросящем дождике.