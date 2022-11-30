Оформление и цвета праздничного стола в 2023 году

При выборе цветовой палитры для украшения стола к вечеру 31 декабря в нынешнем году знатоки предлагают придерживаться двух основных направлений.

В авангарде модных идей, как всегда, идет классическая золотисто-красная гамма с вкраплениями зеленого цвета, которая у многих ассоциируются с Новым годом и Рождеством.

Яркая, броская, она на уровне эмоций связана с ароматом новогодней хвои и мандаринов, а потому всегда дает нужный результат.

Поскольку к нам торопится не только Водяной, но еще и Черный зверек, цвет полярной ночи и воронова крыла тоже можно включить в палитру праздничного застолья.

Не стоит думать, будто он не по случаю мрачен!

Напротив, черный дает самые изысканные и элегантные варианты сервировки, главное, не перестараться и подобрать для него правильную компанию.