Reuters: ИГ сообщило о ликвидации лидера группировки и назвало имя преемника
2022-11-30 19:44
«Исламское государство» заявило, что лидер террористической группировки убит в бою и назвало имя преемника.
30 ноября международное новостное агентство Reuters сообщило о том, что представители запрещённой террористической группировки «Исламское государство» в аудиообращении в своём Telegram-канале заявили, что их лидер Абу аль-Хасан аль-Хашеми аль-Кураиши был убит, «сражаясь с врагами Бога», не вдаваясь в подробности.
Отмечается, что ИГ выбрала Абу аль-Хусейна аль-Хусейни аль-Кураиши в качестве преемника убитого главаря международной исламистской суннитской террористической организации.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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