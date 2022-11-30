Окунь, зимой, составляет большую часть улова многих рыбаков

Обловив вертикаль, и не найдя рыбы, не стоит "вымучивать" лунку до последнего. Смените приманку на самое мелкое, что у вас есть, а леску, на самую тонкую, и попробуйте пройтись снова.

Играть мормышкой, нужно без резких рывков, монотонно и без сбоев.

Именно такую игру предпочитает окунь, иной раз, отказываясь от поклевки в последний момент, из-за того, что приманка резко дернулась или сбилась с ритма.

Надолго зависать на одном месте не стоит.

Если окунь есть он, как правило, быстро себя обнаруживает, и если долго не берет даже на самую мелкую мормышку, вероятнее всего что его просто нет.

Следует сменить место ловли, однако записывать лунку в "мертвые" не стоит. Дело в том, что окунь рыба довольно таки "кочевая".

Если его что-то не удерживает на месте, он может нарезать достаточно большие круги по водоему, и часто бывает что рыбаки просто "разминаются" с рыбой. Стоит прикормить лунку и вернуться к ней попозже.

Как правило, окунь кормится в светлое время суток. Начинает питаться обычно с глубины, и постепенно движется к берегу, это стоит учитывать, если вы набрели на окуневую стайку и клев вдруг прекратился.

Это значит, что рыба сместилась, и более вероятно, что она двинулась к мелководью, если ловля происходит в первой половине дня. Ближе к вечеру, окунь начинает сползаться в свои излюбленные места - на глубину, или в коряги, видимо, ему там спокойней ночевать.