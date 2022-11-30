Специалисты по звездам рассказали, в каких цветах лучше встречать 2023 год
Специалисты рассказали, как лучше одеться на празднование в честь наступления 2023 года.
Каждый из символов года имеет свои особенные цвета, которые могут повлиять на его расположение к людям. Так, эксперты называют цветами символа 2023 года (кролика) лазурно-синий, черный и яблочно-зеленый.
Синий цвет должен приносить богатство и благополучие в грядущем году, а зеленый - укреплять здоровье и способствовать процветанию. При этом необязательно надевать одежду в этих цветах. Вы можете использовать их, к примеру, на аксессуарах.
Что же касается черного цвета, то относительно него нет однозначного мнения, ведь с одной стороны этот цвет является универсальным и подходит практически под любой столь, а с другой - это цвет траура.
Также стоит отметить, что эти цвета могут присутствовать даже не на вас, а, в помещении, в котором вы встречаете 2023 года. Можете повесить на елку игрушки, можете купить скатерть и так далее.
Опубликовано: Николай Скира
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