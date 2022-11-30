Олаф Шольц: Россия не может победить Украину на поле боя

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия не может победить Украину в бою.

Немецкий канцлер высказался о ходе российского-украинского конфликта, который идет с февраля 2022 года.

По словам Олафа Шольца, Российская Федерация не сможет победить Украину на полях сражений.

"Я убежден, что Россия больше не может побеждать Украину на поле боя", - заявил Олаф Шольц.