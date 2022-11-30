Олаф Шольц: Россия не может победить Украину на поле боя
2022-11-30 20:25
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия не может победить Украину в бою.
Немецкий канцлер высказался о ходе российского-украинского конфликта, который идет с февраля 2022 года.
По словам Олафа Шольца, Российская Федерация не сможет победить Украину на полях сражений.
"Я убежден, что Россия больше не может побеждать Украину на поле боя", - заявил Олаф Шольц.
Опубликовано: Николай Скира
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