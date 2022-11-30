Бодибилдеры обвинили «короля печени» Брайана Джонсона в употреблении стероидов

Брайан Джонсон позиционирует себя как «король печени» и является автором собственной программы питания, основанной на «первичной пище». У него 1,7 млн подписчиков в Instagram.

Он также является владельцем онлайн-бизнеса Ancestral Supplements, где можно купить капсулы, содержащие говяжьи органы, рыбью икру, костный мозг и другие продукты животного происхождения.

Но на днях владелец канала YouTube «More Plates More Dates» Дерек опубликовал видео с доказательствами, что «король печени» употребляет стероиды.

Джонсон не комментировал это видео, но посмотрели 675 000 раз менее чем за сутки. После этого появилось множество негативных комментариев от людей, которые считали себя фанатами «короля печени».