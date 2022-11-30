Глава МИД Румынии призвал Украину признать молдавский язык несуществующим
2022-11-30 20:39
Глава внешнеполитического ведомства Румынии Богдан Андриеску на встрече со своим украинским коллегой признать, что молдавский язык не существует.
Румыния вновь попросила Украину признать молдавский язык несуществующим, сообщается в пресс-релизе по итогам встречи главы МИД страны Богдана Андриеску с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
"Кроме вопросов двустороннего сотрудничества министр напомнил об неоднократных просьбах румынский стороны к украинской стороне признать отсутствие так называемого молдавского языка", - говорится в публикации.
Переговоры состоялись в Бухаресте, куда Дмитрий Кулеба прибыл для участия в заседании глав МИД стран-участниц НАТО.
Опубликовано: Максим Алексеев
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