Глава МИД Румынии призвал Украину признать молдавский язык несуществующим

Глава внешнеполитического ведомства Румынии Богдан Андриеску на встрече со своим украинским коллегой признать, что молдавский язык не существует.

Румыния вновь попросила Украину признать молдавский язык несуществующим, сообщается в пресс-релизе по итогам встречи главы МИД страны Богдана Андриеску с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

"Кроме вопросов двустороннего сотрудничества министр напомнил об неоднократных просьбах румынский стороны к украинской стороне признать отсутствие так называемого молдавского языка", - говорится в публикации.

Переговоры состоялись в Бухаресте, куда Дмитрий Кулеба прибыл для участия в заседании глав МИД стран-участниц НАТО.