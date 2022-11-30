Украина не сможет полностью восстановить свою энергосистему этой зимой

Нынешней зимой Украина не сможет полностью восстановить свою энергосистему. Такой информацией поделился руководитель комитета Верховной рады по энергетике и ЖКХ Андрей Герус.

Он отметил, что все поврежденные объекты невозможно восстановить за несколько месяцев, хотя европейские партнеры быстро поставляют оборудование на Украину.

Герус также напомнил, что обстрелы объектов украинской энергосистемы продолжаются.

К тому же Европа не располагает необходимыми запасами оборудования, а его производство займет не менее полугода.