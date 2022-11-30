NYT: Зеленский пригласил Илона Маска приехать на Украину

Президент Украины пригласил американского миллиардера Илона Маска побывать на территории украинского государства.

30 ноября американская газета The New York Times сообщила о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский пригласил главу SpaceX и Tesla Илона Маска приехать на Украину.

Зеленский утверждает, что визит Маска в Украину необходим для того, чтобы американский миллиардер увидел своими глазами происходящие на украинской территории и рассказал о том, как закончить специальную военную операцию.