ТОП подарков для вашей второй половинки на Новый год

Многих в декабре терзает вопрос: "А что же подарить своей второй половинке?". Предлагаем свою подборку.

Подарки для парня\девушки, либо же для своего супруга/супруги - это, пожалуй, один из наиболее непростых вопросов в период праздников. Предлагем вам несколько вриантов того, чем можно порадовать свою вторую половинку.

Коненчно, в первую очередь, все зависит от вашего бюджета. От этого и будет отталкиваться. Постараемся предложить варианты, которые подойдут людям с разной толщиной кошелька.

Сертификат

Этот вариант, пожалуй, самый универсальный из всех. Здесь вы сможете сами выбрать и его предназначение и сумму, которую вы готовы на него потратить. Подарив сертификат, вы сможете довольно в красивой форме предложить человеку выбрать то, что ему нужно.

Техника

Техника также может стать универсальным выбором для вас, так как ее существует огромное количество и ее стоимость варьируется от нескольких десятков долларов практически до бесконечности.

Вы можете купить в качестве подарка как портативную колонку или аккумулятор, которые стоят относительно недорого, так и наушники, ценник которых может быть также разным, либо же телефон, планшет или компьютер, если позволяет бюджет.

Подарочный бокс

Коробочка с сюрпризом - это тоже универсальная штука. В нее вы можете положить буквально что угодно, отталкиваясь, разумеется, от размеров коробки. Обычно в нее складывают самые разные вкусняшки ( в зависимости от того, что любит человек), ну и небольшие презенты, в виде теплых носочков, мягких игрушек или других сувениров.

Конечно, если вы располагаете бюджетом большого размера, туда можно положить и последний Iphonе.