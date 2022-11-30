ТОП подарков для вашей второй половинки на Новый год
Многих в декабре терзает вопрос: "А что же подарить своей второй половинке?". Предлагаем свою подборку.
Подарки для парня\девушки, либо же для своего супруга/супруги - это, пожалуй, один из наиболее непростых вопросов в период праздников. Предлагем вам несколько вриантов того, чем можно порадовать свою вторую половинку.
Коненчно, в первую очередь, все зависит от вашего бюджета. От этого и будет отталкиваться. Постараемся предложить варианты, которые подойдут людям с разной толщиной кошелька.
Сертификат
Этот вариант, пожалуй, самый универсальный из всех. Здесь вы сможете сами выбрать и его предназначение и сумму, которую вы готовы на него потратить. Подарив сертификат, вы сможете довольно в красивой форме предложить человеку выбрать то, что ему нужно.
Техника
Техника также может стать универсальным выбором для вас, так как ее существует огромное количество и ее стоимость варьируется от нескольких десятков долларов практически до бесконечности.
Вы можете купить в качестве подарка как портативную колонку или аккумулятор, которые стоят относительно недорого, так и наушники, ценник которых может быть также разным, либо же телефон, планшет или компьютер, если позволяет бюджет.
Подарочный бокс
Коробочка с сюрпризом - это тоже универсальная штука. В нее вы можете положить буквально что угодно, отталкиваясь, разумеется, от размеров коробки. Обычно в нее складывают самые разные вкусняшки ( в зависимости от того, что любит человек), ну и небольшие презенты, в виде теплых носочков, мягких игрушек или других сувениров.
Конечно, если вы располагаете бюджетом большого размера, туда можно положить и последний Iphonе.
Опубликовано: Николай Скира
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