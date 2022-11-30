Бундестаг одобрил резолюцию, определяющую голодомор как геноцид украинского народа

Немецкий парламент одобрил резолюцию, определяющую массовый голод в СССР в начале 1930-х годов как геноцид украинского народа.

30 ноября российское новостное агентство ТАСС сообщило о том, что Бундестаг одобрил проект резолюции под названием «Голодомор в Украине: напоминание – память – предостережение», согласно которому, «от голода и репрессий пострадала вся Украина, а не только ее регионы, производившие зерно».

Обозреватели ТАСС отметили факт того, что в начале 1930-х годов массовый голод в СССР стал трагедией всей страны и охватил территорию не только Украины, но и Беларуси, Северного Кавказа, Поволжья, Южного Урала, Западной Сибири, Казахстана и стал причиной гибели по разным оценкам, от 2 до 8 миллионов человек.