В Германии признали голодомор геноцидом украинского народа

Будестагом Германии одобрена резолюция о признании голодомора геноцидом украинского народа.

Речь идет о массовом голоде в Советском Союзе в начале 1930-х годов. Согласно резолюции, от репрессий и голода тогда пострадала вся Украина.

Документ был подготовлен правящими партиями Германии и оппозиционным консервативным блоком.

Во время голосования воздержались представители «Альтернативы для Германии» и Левой партии.