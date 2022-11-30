В Германии признали голодомор геноцидом украинского народа
2022-11-30 22:20
Будестагом Германии одобрена резолюция о признании голодомора геноцидом украинского народа.
Речь идет о массовом голоде в Советском Союзе в начале 1930-х годов. Согласно резолюции, от репрессий и голода тогда пострадала вся Украина.
Документ был подготовлен правящими партиями Германии и оппозиционным консервативным блоком.
Во время голосования воздержались представители «Альтернативы для Германии» и Левой партии.
Опубликовано: Светлана Репина
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