Financial Times рассказал об угрозах Евросоюза в адрес Twitter

Европейский союз угрожает Twitter запретом на своей территории, если его владелец Илон Маск не будет следовать правилам о модерации.

Европейский союз пригрозил популярной социальной сети Twitter запретом на своей территории, если ее владелец бизнесмен Илон Маск не будет придерживаться правил о модерации контента, пишет Financial Times со ссылкой на свои источники.

"Еврокомиссар Тьерри Бретон, который отвечает за реализацию цифровых законов ЕС, предупредил Илона Маска в ходе видеовстречи в субботу", - говорится в публикации FT.

Бретон подчеркнул, что Twitter должен придерживаться четких правил ЕС, в том числе "жесткое преследование дезинформации" и "обширный независимый аудит".