Financial Times рассказал об угрозах Евросоюза в адрес Twitter
2022-11-30 22:22
Европейский союз угрожает Twitter запретом на своей территории, если его владелец Илон Маск не будет следовать правилам о модерации.
Европейский союз пригрозил популярной социальной сети Twitter запретом на своей территории, если ее владелец бизнесмен Илон Маск не будет придерживаться правил о модерации контента, пишет Financial Times со ссылкой на свои источники.
"Еврокомиссар Тьерри Бретон, который отвечает за реализацию цифровых законов ЕС, предупредил Илона Маска в ходе видеовстречи в субботу", - говорится в публикации FT.
Бретон подчеркнул, что Twitter должен придерживаться четких правил ЕС, в том числе "жесткое преследование дезинформации" и "обширный независимый аудит".
Опубликовано: Максим Алексеев
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