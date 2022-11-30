Байден рассказал, что его жена больше интересуется коренными народами, чем мужем
2022-11-30 22:33
На YouTube-канале Белого дома опубликована запись трансляции, в которой Джо Байден говорит о повышенном интересе его жены Джилл к коренным народом.
Президент США утверждает, что Джилл больше интересуется представителями коренных народов, чем им самим.
Он рассказывает, что Джилл провела немало времени в резервациях, и в какой-то момент Байден даже стал опасаться, что она не вернется домой.
Президента также сообщает, что сам намерен побывать в резервациях с официальным визитом.
Опубликовано: Светлана Репина
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