Удачливый китаец выиграл в лотерею 30 миллионов долларов, но утаил это от жены и ребенка
Мужчина решил: если близкие узнают о выигрыше, они перестанут усердно работать и учиться.
Житель китайской провинции Гуанси-Чжуан купил 40 лотерейных билетиков по цене примерно 11 долларов за каждый, и не зря потратил деньги!
Мужчине крупно повезло: все билеты содержали одинаковые номера, которые стали выигрышными.
На официальное награждение счастливый обладатель крупного выигрыша пришел в костюме мультяшного героя, поэтому его личность осталась неизвестной для широких масс.
Но и семья не узнала о том, что глава семейства стал миллионером. Мужчина намеренно скрыл от близких этот факт.
Позже он объяснил, что не хотел, чтобы его жена и ребенок испытывали чувство превосходства над другими людьми из-за внезапно свалившегося на на них богатства.
Он опасался, что это даст им повод меньше работать и учиться.
Опубликовано: Наталья Павлова
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