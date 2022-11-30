Зеленский предложил Маску приехать на Украину
2022-11-30 22:52
Во время выступления на нью-йоркской конференции DealBook Summit по видеосвязи президент Украины Владимир Зеленский пригласил Илона Маска посетить страну.
Он сказал, что в этом случае миллиардер сможет собственными глазами увидеть последствия действий России.
Зеленский считает, что это поможет Маску понять ситуацию. Он предложил миллиардеру после этого поговорить о том, кто начал войну и как ее закончить.
Свое заявление Зеленский сделал после слов Маска о Крыме, который тот предложил пизнать российской территорией.
Опубликовано: Светлана Репина
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