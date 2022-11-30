Зеленский предложил Маску приехать на Украину

Во время выступления на нью-йоркской конференции DealBook Summit по видеосвязи президент Украины Владимир Зеленский пригласил Илона Маска посетить страну.

Он сказал, что в этом случае миллиардер сможет собственными глазами увидеть последствия действий России.

Зеленский считает, что это поможет Маску понять ситуацию. Он предложил миллиардеру после этого поговорить о том, кто начал войну и как ее закончить.

Свое заявление Зеленский сделал после слов Маска о Крыме, который тот предложил пизнать российской территорией.