Врачи рассказали о правилах питания зимой

Режимы работы организма человека в теплое и холодное времена года существенно отличаются.

Больше энергии:

Первым делом налегать стоит на так называемый тяжелый белок – рыбу, мясо и птицу. Растительный белок тоже отлично справляется с этой миссией, поэтому в рацион нужно включать горох, чечевицу и фасоль. Не забывайте про молочные белки.

Пусть кефир, ряженка, творог, молоко появляются на вашем столе почаще. Обязательно добавляйте к основным блюдам овощи: капусту, тыкву, репу, топинамбур, морковь и картофель. Еще одно важное дополнение – злаки в любых проявлениях, будь то разнообразные каши или обычный хлеб. Медленные углеводы обогащают организм запасами энергии, которых хватает надолго.

Витаминный заряд:

Укрепить иммунитет зимой помогут витамины, которые тоже нужно выбирать с умом. Пальма первенства, бесспорно, принадлежит витамину С, которого много в цитрусовых. Полезнее всего пить свежевыжатые соки натощак, обязательно разбавляя их кипяченой водой в пропорции 1:1, чтобы не перегружать слизистую желудка. Большое количество витамина C содержится в квашеной капусте.

Всего 150 г. этого продукта в день хватит, чтобы получить суточную норму. Не менее полезный витамин A присутствует в свежей моркови. Добавляйте к ней сметану или сливки, чтобы ценный элемент усвоился без остатка. Витамин D, необходимый при нехватке солнечного света, есть в яйцах, молочных продуктах и печени трески.

Правильное питание зимой подразумевает наличие в рационе ягод. Облепиха, смородина, калина и клюква содержат массу антиоксидантов, в которых так нуждается иммунитет. Помогут оздоровиться и сухофрукты с концентрированным содержанием витаминов и минералов. Инжир, курага, финики, чернослив в сочетании с медом и орехами – идеальное сочетание для завтрака или перекуса.

Сытое разнообразие:

Отвечая на вопрос, какую пищу есть зимой, диетологи советуют максимально насыщать рацион разнообразными продуктами. По утрам готовьте каши, в обед – блюда из разных сортов мяса, рыбы и птицы. Ешьте больше овощей, в особенности те, которым мы обычно не уделяем должного внимания.

А именно – редис, лук порей, листовую капусту, репу и т.д. Старайтесь чаще употреблять растительное масло, ведь оно богато витамином E, который защищает кожу от обветривания и обморожения.

Также диетологи советуют есть хлеб различных сортов. Очевидно, что усиленное зимнее питание чревато парой-тройкой лишних килограммов. Не стоит отчаиваться по этому поводу, ведь дополнительный вес обеспечивает нас необходимой энергией и сохраняет тепло. К тому же с наступлением весны и переходом на обычную систему питания лишние килограммы уйдут сами собой.

Температурный режим:

Питание в зимний период обязательно должно включать горячие блюда. Сухомятка и перекусы на бегу – самые опасные враги в этот период. Обязательно готовьте супы и соусы каждую неделю. Они помогут поддерживать оптимальную температуру организма и насытят его питательными веществами.

Водный баланс:

Принципиальным вопросом является не только, что есть зимой, но и что пить. Конечно, в сравнении с летним сезоном, объемы потребляемой жидкости резко уменьшаются. Тем не менее, суточная норма должна составлять минимум 1,5 литра питьевой воды.

В остальном предпочтение стоит отдавать горячим напиткам – черному, зеленому и травянистым чаям. Для усиления пользы можно добавить в них корицу, кориандр, кардамон или другие благоухающие специи. Настой шиповника хорошо подойдет для профилактики простуды. Весьма полезны домашние компоты или свежеприготовленные морсы.

Есть и другие секреты здоровья и красоты в зимнее время: хороший сон и дозированные физические нагрузки - больше двигаться, чаще совершать пешие прогулки по дороге с работы домой, пешком на свой этаж вместо лифта, находить хотя бы полчаса в день на занятия физическими упражнениями.