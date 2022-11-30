Тревожные сигналы у ослабленного иммунитета

«Яркими» маячками ослабленной иммунной системы являются хронические заболевания, аллергии, постоянно возникающий герпес, частые простуды, ангины, воспалительные процессы.

Перечислять все признаки нет никакой необходимости. Достаточно помнить о том, что как только какое-либо заболевание, недомогание или чувство дискомфорта повторяются с завидной регулярностью, необходимо срочно заняться своим здоровьем и сообщить о проблемах доктору. Заниматься самолечением крайне нежелательно!

Самодеятельность может нанести огромный урон иммунитету, учитывая факт того, что большинство из нас хватается за таблетки и микстуры при малейшем недомогании – будь это головная боль или насморк, а впоследствии именно иммунной системе приходится выводить из организма вредные компоненты этих лекарств. К тому же, чрезмерное употребление лекарственных средств, особенно сильнодействующих, может стать причиной дисбактериоза, с которым тоже приходится бороться иммунитету.

Но, при этом, списывать появление болячек на ослабленный иммунитет все же неправильно – не меньше виноват в развитии недугов и сам человек, который недостаточно хорошо заботится о своем здоровье.

Иммунитет старается избавить нас от биологических агрессоров (вирусы, бактерии, простейшие гельминты), пытается вывести из организма последствия химических и физических действий (излучения, температура), оградить от негативных социальных факторов и стрессов.

Рано или поздно приходит время, когда нагрузка на иммунную систему становится слишком большой, и тогда в организм начинают проникать инородные тела, вызывающие различные нарушения, приводящие нередко к тяжелым заболеваниям.

Так, если мы не употребляем достаточное количество фруктов и овощей, предпочитаем жирную пищу или длительное время сидим на жестких диетах, то наш организм и, следовательно, иммунитет, перестают получать нужное количество витаминов и минералов. Результат – ослабленная иммунная система, а последствия – самые нежелательные.

Сегодня в медицинских кругах активно обсуждается негативное влияние стрессовых ситуаций на иммунную систему (частые переезды, смена часовых поясов, чрезмерные нагрузки). Кроме того, огромное отрицательное воздействие на иммунную систему оказывает неправильный образ жизни. В частности, употребление алкоголя, наркотиков, курение. К примеру, иммунная система вынуждена заниматься удалением табачных токсинов, вместо того, чтобы выполнять более важные функции.

Безусловно, неблагоприятная экологическая обстановка, также вносит свой вклад в работу иммунитета. Загазованность большого города, чрезмерное содержание ферментов неприродного происхождения в большинстве продуктов питания и многие другие факторы совсем не способствуют сохранению последнего.