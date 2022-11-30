Правила использования защитных масок зимой

Обязательный масочный режим продлен в России до 2022 года. В нашем материале - несколько советов, которые необходимо соблюдать для того, чтобы ношение маски было эффективным.

Первое:

В холодное время года, чтобы маска не покрывалась инеем и не промокала, надевать ее на улице не нужно. Во-первых, в мокрой маске труднее дышать, во-вторых, маска теряет защитные свойства, и риск проникновения вирусов вырастает в разы.

Носить маску необходимо в местах нахождения людей - в магазинах, аптеках, офисах, медицинских организациях, общественном транспорте, в том числе при поездке в такси. Надевать данное средство защиты также следует и при входе в подъезды жилых домов и при выходе из квартиры.

Второе:

При кашле и чихании больной человек распространяет инфекцию. Маски - это эффективное средство профилактики при инфекциях, передающихся воздушно-капельным путем. Поэтому надевать маску нужно каждому больному человеку. Лицам без признаков инфекционных заболеваний, ношение маски необходимо в местах массового скопления людей или в случае контакта с людьми, имеющими признаки ОРВИ.

Третье:

Больному нужно менять маску сразу после увлажнения - намокания от выделений из носа или при дыхании. Когда человек здоров – замена осуществляется каждые два часа.

Четвертое:

Только многоразовые и одноразовые маски имеют доказанную эффективность. Другие средства использовать не рекомендуется. Респираторы используются преимущественно медицинскими работниками при оказании медицинской помощи пациентам.

Одноразовые маски предназначены для однократного применения. Кроме того, снимать средство защиты следует правильно - за резиновые ленточки, и ни в коем случае не дотрагиваться до самой маски, потому что она уже инфицирована. Если вы прикоснулись к маске рукой, то руки обязательно нужно помыть. Сняли маску - сверните внутрь той стороной, которая прилегала к лицу, и только после этого выбрасывайте в мусорное ведро (желательно перед этим, положив в пакет). В дальнейшем, вирус или бактерия обязательно погибнут.

Надеваем одноразовую маску:

достаем чистую маску из упаковки и располагаем параллельно своему лицу (всегда держим маску за резинки);

маска двухцветная: цветная сторона - лицевая, белая – изнаночная (прилегает к лицу);

маска одноразовая имеет верх там, где есть металлическая или пластиковая полоска;

у маски всегда есть складочки, которые нужно расправлять после надевания;

надеваем так, чтобы маска закрывала нос, рот и подбородок.

Снимаем маску всегда за резинки, сворачиваем внутренней стороной вовнутрь и выбрасываем в мусорное ведро.

Надеваем многоразовую маску:

сначала завяжите плотным бантиком на затылке верхние завязки;

прижмите к носу верхнюю часть, потом прижмите и расправьте нижнюю, под подбородком;

завязками зафиксируйте над первым узлом.

Имеются варианты многоразовых масок с фиксацией за ушами резинками как в одноразовых масках.

Носите так же, как и одноразовую - не более двух часов. Если вы сняли многоразовую маску, то второй раз без дезинфекции надевать ее не рекомендуется. Обеззараживание проводится стиркой с мылом или кипячением 10 минут в 2% растворе пищевой соды. После того как маска высохнет, следует прогладить ее горячим утюгом без использования пара.