Европейский центробанк: нынешнее укрепление биткоина – это его последний вздох

Гендиректор по платежной инфраструктуре Европейского центробанка Ульрих и советник ЕЦБ Юрген Шааф опубликовали обзор с прогнозами по цифровой валюте.

В документе сказано, что укрепление биткоина до 20 тыс. долларов является его последним вздохом.

Авторы обзора напоминают, что биткоин поднимался до 69 тыс. долларов год назад, а в июне 2022 года падал до 17 тыс. долларов.

По их мнению, это положение поддерживается искусственно, а биткоин нельзя рассматривать как платежное средство или форму инвестиций.