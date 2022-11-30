Европейский центробанк: нынешнее укрепление биткоина – это его последний вздох
2022-11-30 23:26
Гендиректор по платежной инфраструктуре Европейского центробанка Ульрих и советник ЕЦБ Юрген Шааф опубликовали обзор с прогнозами по цифровой валюте.
В документе сказано, что укрепление биткоина до 20 тыс. долларов является его последним вздохом.
Авторы обзора напоминают, что биткоин поднимался до 69 тыс. долларов год назад, а в июне 2022 года падал до 17 тыс. долларов.
По их мнению, это положение поддерживается искусственно, а биткоин нельзя рассматривать как платежное средство или форму инвестиций.
Опубликовано: Светлана Репина
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